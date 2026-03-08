Nel Gran Premio d'Australia, la Mercedes ottiene una doppietta con Russell e Antonelli, mentre sul podio si piazza anche la Ferrari di Leclerc. La gara segna il debutto della stagione di Formula 1 2026, con le vetture che si sfidano su circuiti australiani. I piloti delle tre scuderie principali completano le posizioni di rilievo in questa prima tappa del campionato.

MELBOURNE – Mercedes prima e seconda nel Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale della stagione di Formula 1 2026. Ma anche la Ferrari sale sul podio: grazie al terzo posto di Charles Leclerc, partito dalla seconda fila. Dopo l’uno-due in qualifica, George Russell e Andrea Kimi Antonelli si prendono prima e seconda posizione sul circuito di Albert Park. Partenza pazza con le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, autori di uno straordinario primo giro, a creare scompiglio nelle tornate iniziali, ma le Frecce d’Argento nella simulazione gara sono superiori e tengono a bada le Rosse, al traguardo rispettivamente terza e quarta a poco più di 15 secondi di ritardo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Australia: doppietta Mercedes con Russell e Antonelli. Sul podio anche la Ferrari di Leclerc

F1 GP Australia 2026: Russell vince davanti ad Antonelli, doppietta Mercedes. Leclerc sul podio, rimonta VerstappenLa prima gara della nuova era della Formula 1 si apre con una doppietta Mercedes nel GP d’Australia 2026.

L’azzardo Ferrari non paga, doppietta Mercedes a Melbourne: trionfa Russell, Antonelli 2°, Leclerc sul podioNel GP d’Australia della F1 2026 la Mercedes apre la nuova era con una doppietta: vince Russell, secondo Antonelli.

F1, Mercedes domina, vince Russell, Antonelli sorprende: cosa è successo nel GP d’Australia

Contenuti utili per approfondire Formula 1 Gp Australia doppietta....

Temi più discussi: F1, Gp Australia: vince Russell davanti ad Antonelli, terza la Ferrari di Leclerc. VIDEO; Gp d'Australia: vince la Mercedes di Russell, terza la Ferrari di Leclerc; Leclerc dopo il podio: Non sono per nulla contento, devo migliorare sul passo; Formula 1, prove libere Gp Australia: risultati e classifica. Leclerc: Siamo seconda o terza forza.

GP Australia 2026, ordine di arrivo: doppietta Mercedes, Russell batte Kimi. Ferrari a podio con Leclerc, Hamilton 4°F1, la classifica del GP d'Australia: Mercedes conferma la superiorità con la prima doppietta dell'anno. Ferrari, podio e rammarichi ... formulapassion.it

F1 GP Australia 2026 LIVE: Russell vince a Melbourne! Antonelli sul podio con Leclerc, Ferrari sorride con HamiltonGeorge Russell conquista la prima vittoria della nuova era tecnica di F1! Secondo Antonelli al GP d'Australia con Leclerc che fa ben sperare la Ferrari insieme al quarto posto di Hamilton. Il 2026 è u ... automoto.it

Charles Leclerc conquista il podio al Gran Premio d’Australia 2026, ma il monegasco ammette di non essere soddisfatto. La Ferrari mostra potenziale, ma il primo weekend della stagione lascia ancora dubbi - facebook.com facebook

F1: Australia; parte stagione 2026, scatta in testa la Ferrari di Leclerc. Terza la Rossa di Hamilton, a muro nel giro di installazione la McLaren di Piastri #ANSA x.com