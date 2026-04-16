A Grisì, un uomo di Alcam, è stato condannato in via definitiva per aver tentato di strangolare la compagna. La decisione è stata presa dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Palermo, che ha emesso la sentenza dopo il processo. L'episodio di violenza domestica si è verificato in una abitazione della zona, portando alla condanna definitiva dell’imputato.

MONREALE – La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Palermo ha condannato in via definitiva A. Z. alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, aggravati dall’aver commesso i fatti ai danni di una donna in stato di gravidanza e alla presenza di un figlio neonato. I fatti risalgono al periodo compreso tra giugno 2015 e marzo 2016 e si sono verificati nei territori di Grisì e Camporeale. Dopo aver contratto matrimonio con V. G. nell’aprile 2015, sin dai primi mesi di convivenza l’imputato – originario di Alcamo – avrebbe posto in essere condotte violente e vessatorie fatte di insulti, minacce e aggressioni fisiche, anche durante la gravidanza della donna.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Violenze domestiche a Grisì, tentò di strangolare la compagna: definitiva la condanna per un alcamese

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