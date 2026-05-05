Stasera si gioca la semifinale di ritorno della Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da entrambe le squadre, con le scelte di Mikel Arteta e Diego Simeone che si sfidano in campo. La partita si disputa in una cornice di grande attesa, con le due squadre pronte a scendere in campo per cercare di ottenere la finale.

Curtis Jones Inter, apertura totale ai nerazzurri! Romano fa sognare i tifosi: «Voleva venire già a gennaio» Sassuolo, occhio al futuro di Kone! Clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed estero Calciomercato Roma: Gasperini ha preso una decisione per il futuro di Celik ed El Shaarawy. Novità importanti Mercato Milan: perché i rossoneri sono in vantaggio nella corsa a Leon Goretzka. Cosa farà la differenza per il suo arrivo in Serie A Mercato Roma: sliding door Pisilli! Poteva andare via a gennaio, il retroscena di Gasperini conferma tutto. Ecco cosa è successo Inchiesta arbitri, domani iniziano...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Arsenal Atletico Madrid: le scelte di Simeone e Arteta per la semifinale di Champions

ARSENAL vs ATLETICO MADRID in DIRETTA con TELECRONACA | CHAMPIONS LEAGUE LIVE

Notizie correlate

Leggi anche: Formazioni ufficiali Atletico Madrid Arsenal: le scelte di Simeone e Arteta

Leggi anche: Formazioni ufficiali Atletico Madrid Barcellona: le scelte di Simeone e Flick per la sfida di Champions League

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Atletico Madrid–Arsenal, le formazioni ufficiali; Champions, le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Arsenal; Atletico-Arsenal, ufficiali: Álvarez vs Gyokeres. Ruggeri titolare, Calafiori in panchina; Atlético Madrid-Arsenal, le formazioni ufficiali.

Arsenal-Atletico Madrid LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Arsenal-Atletico Madrid semifinale di ritorno di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della ... fanpage.it

Arsenal-Atletico Madrid: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Arsenal-Atletico Madrid del 5 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita della Champions League ... calciomagazine.net

#Arsenal o #AtleticoMadrid Stasera si decide chi va in finale di #ChampionsLeague. Leggi la nostra analisi del match x.com

Il primo verdetto delle semifinali di Champions League arriverà dall’Emirates: Arsenal e Atletico Madrid si contendono l’accesso alla finale. In questa stagione, i londinesi sono ancora imbattuti nella competizione e, la spinta del pubblico amico, potrebbe ess - facebook.com facebook