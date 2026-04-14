Formazioni ufficiali Atletico Madrid Barcellona | le scelte di Simeone e Flick per la sfida di Champions League

Inizia la partita tra Atletico Madrid e Barcellona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate dai rispettivi allenatori: Simeone ha schierato la sua squadra con un 4-4-2, mentre Flick ha risposto con un 4-3-3. Entrambi i tecnici hanno scelto i giocatori titolari per questa sfida decisiva, che può determinare il passaggio alle semifinali.

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