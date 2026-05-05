A Forlì, la scuola Matteotti si è distinta in Italia ricevendo un riconoscimento al Senato per aver valorizzato la memoria di un ferroviere locale. La scuola ha realizzato un progetto multimediale dedicato a una figura storica legata alla città, trasformando un episodio tragico in un percorso didattico. L'iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti, focalizzandosi sulla memoria e sulla storia locale.

? Cosa scoprirai Chi era il ferroviere forlivese che ha ispirato i bambini?. Come hanno trasformato un evento tragico in un progetto multimediale?. Perché il Senato ha scelto proprio questa classe per la premiazione?. Cosa insegna il coraggio di Silver Sirotti alle nuove generazioni?.? In Breve Progetto incentrato sulla figura del ferroviere Silver Sirotti, vittima dell'attentato all'Italicus.. Premiazione prevista il 9 maggio alle 10:30 presso la sede del Senato.. Coinvolgimento di docenti Gambadori, Novaga, Menghetti, Lacatena e della dirigente Nadia Mastroianni.. Collaborazione tecnica di Felice Angelini e Roberto Vecchione per il video documentativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, la Matteotti è prima in Italia: premiata la memoria al Senato

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