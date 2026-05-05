Forlì canta in coro | alla Fabbrica delle Candele si scopre il piacere di cantare insieme con la Corale San Biagio

Sabato 9 maggio, presso la Fabbrica delle Candele di Forlì, si terrà un evento dedicato al canto corale. L’appuntamento si svolgerà dalle 16,30 alle 18 e sarà aperto a chi desidera partecipare. L’iniziativa è organizzata dalla Corale San Biagio, che invita il pubblico ad unirsi e scoprire il piacere di cantare insieme. L’evento si inserisce in un calendario di incontri dedicati alla promozione del canto corale nella città.

Sabato 9 maggio dalle 16,30 alle 18 alla Fabbrica delle Candele di Forlì avrà luogo un incontro aperto a tutti dedicato alla promozione del canto corale. Dopo i due incontri dedicati al canto individuale insieme al soprano Wilma Vernocchi, questa volta sul palcoscenico ci sarà la Corale San.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Dalle patologie cardiache alle infezioni resistenti: si parla di nanomedicina alla Fabbrica delle CandeleL'antibiotico-resistenza rappresenta oggi una delle sfide più urgenti e complesse della medicina moderna: i batteri, evolvendosi, diventano sempre... Alla Fabbrica delle Candele torna la "chiamata al canto" con la soprano Wilma VernocchiProseguono a Forlì le iniziative dedicate alla diffusione della cultura musicale e alla partecipazione attiva dei cittadini.