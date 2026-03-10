Alla Fabbrica delle Candele torna la chiamata al canto con la soprano Wilma Vernocchi

Alla Fabbrica delle Candele si svolge di nuovo l’evento con la soprano Wilma Vernocchi, che invita il pubblico a partecipare al canto. L’iniziativa fa parte di un ciclo di attività a Forlì, mirate a promuovere la cultura musicale e coinvolgere i cittadini in momenti di ascolto e pratica musicale. La serata è aperta a tutti gli interessati.

Proseguono a Forlì le iniziative dedicate alla diffusione della cultura musicale e alla partecipazione attiva dei cittadini. L’Orchestra dei Giovani Europei, che in città propone una ricca stagione di concerti da camera e sinfonici, ha avviato insieme al Servizio Politiche per l’Educazione e per i Giovani del Comune di Forlì un progetto pensato per avvicinare bambini, giovani e adulti alla pratica del canto. Come spiega il direttore artistico dell’orchestra, il maestro Sancho Almendral, “il canto è la prima e più immediata espressione della musica, non necessita di nessuno strumento e rappresenta naturalmente l'individualità, la fantasia e la personalità di coloro che lo praticano”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

