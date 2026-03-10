Alla Fabbrica delle Candele torna la chiamata al canto con la soprano Wilma Vernocchi
Alla Fabbrica delle Candele si svolge di nuovo l’evento con la soprano Wilma Vernocchi, che invita il pubblico a partecipare al canto. L’iniziativa fa parte di un ciclo di attività a Forlì, mirate a promuovere la cultura musicale e coinvolgere i cittadini in momenti di ascolto e pratica musicale. La serata è aperta a tutti gli interessati.
Proseguono a Forlì le iniziative dedicate alla diffusione della cultura musicale e alla partecipazione attiva dei cittadini. L’Orchestra dei Giovani Europei, che in città propone una ricca stagione di concerti da camera e sinfonici, ha avviato insieme al Servizio Politiche per l’Educazione e per i Giovani del Comune di Forlì un progetto pensato per avvicinare bambini, giovani e adulti alla pratica del canto. Come spiega il direttore artistico dell’orchestra, il maestro Sancho Almendral, “il canto è la prima e più immediata espressione della musica, non necessita di nessuno strumento e rappresenta naturalmente l'individualità, la fantasia e la personalità di coloro che lo praticano”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Articoli correlati
Fabbrica delle Candele, nuovo appuntamento con i laboratori teatrali per under 35Sabato 7 febbraio, dalle 15 alle 19, alla Fabbrica delle Candele si procede con il quarto appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai...
A scuola di arti performative, alla Fabbrica delle Candele partono i corsi dedicati agli under 35Sabato 10 gennaio, dalle 15 alle 19, alla Fabbrica delle Candele torna il ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque...
Tutto quello che riguarda Alla Fabbrica
Temi più discussi: Autori in Fabbrica, alla Sala Arancio il libro di Sofia Giovannetti; Numerosi gli eventi dedicati alle donne; Nel suo nuovo lavoro l'autrice Sofia Giovannetti dà voce a chi convive con una malattia rara; Quanta luce fa un sorriso di Sofia Giovannetti il 6 marzo la presentazione a Forlì.
Autori in Fabbrica, alla Sala Arancio il libro di Sofia GiovannettiVenerdì 6 marzo alla Fabbrica delle Candele di Forlì la presentazione di Quanta luce fa un sorriso, dialoga con l’autrice Marco Viroli ... forli24ore.it
Fabbrica delle Candele. Teatro e ’Arie d’Incanto’Si conclude con una favola moderna il festival ‘Teatro Grande Amore’ organizzata da Fita Emilia Romagna (la Federazione Italiana Teatro Amatori è la più grande realtà del Teatro Amatoriale con oltre ... ilrestodelcarlino.it
Oggi #TEHAClub è alla Fabbrica d’Armi @Beretta_1526 (500 anni dalla fondazione) per un confronto con @FedericoRampini su rischi globali e nuove geografie del potere. Guerra in Europa, rivalità tra grandi potenze, tensioni nel Golfo: geopolitica ed econo x.com
Alla Fabbrica del Vapore e in via De Amicis gli eventi organizzati per la giornata delle donne: “Vogliamo rispetto, non riscatto” - facebook.com facebook