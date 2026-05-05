Forbidden fruit 3 replica puntata 5 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 5 maggio, va in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 3, disponibile in streaming. La soap turca racconta le vicende dei personaggi principali, con particolare attenzione ai rapporti tra loro. Nella puntata di oggi, il personaggio di Halit manifesta nuovamente segni di nervosismo e perde la pazienza con Yildiz. La puntata si può vedere anche sui canali di Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 5 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit perde ancora una volta la pazienza con Yildiz. La tensione aumenta quando Leyla gli annuncia di voler lasciare la casa e chiudere la loro relazione, sostenendo di non voler creare problemi alla sua famiglia. Caner scopre dove vive Leyla e che il proprietario della casa e’ Halit. Parallelamente, Ender e Kaya propongono a Yigit di trasferirsi in Svizzera per proseguire gli studi. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 108 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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FORBIDDEN FRUIT 14-16 FEBBRAIO: SAHIKA IN ARRESTO, ENDER TORNA CON LA POLIZIA E RIVELA TUTTO

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