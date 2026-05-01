Al termine della sua esibizione al Concertone del Primo Maggio, Svegliaginevra, artista nota come Ginevra Scognamiglio, ha dichiarato che si sentiva emozionata e che era giusto dedicare attenzione a temi come il lavoro dignitoso. La cantante ha mostrato di credere nell’importanza di dare voce a questioni sociali rilevanti, sottolineando la rilevanza di affrontare queste tematiche in un contesto come quello della manifestazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Era emozionata, e si sentiva. Svegliaginevra, nome d’arte di Ginevra Scognamiglio, è salita sul palco del Concertone del Primo Maggio con un po’ di tensione addosso, senza nasconderla. Davanti a migliaia di persone ha portato ‘Da domani cosa farai?’, un brano indie-pop che non cerca risposte ma trova senso nella musica, tra ricordi e nuove speranze. La canzone dell’artista sannita racconta quello che resta dopo una relazione: un equilibrio fragile tra nostalgia e possibilità, tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Il tema di quest’anno, lavoro dignitoso, si intreccia con il suo modo di intendere la musica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Svegliaginevra al Concertone del Primo Maggio: “Lavoro dignitoso, giusto dar voce a tematiche così importanti”

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