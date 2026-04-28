Si discute in queste ore sulla possibilità di eliminare i finanziamenti pubblici destinati all'Associazione partigiani. La questione nasce dal fatto che l'organizzazione non sarebbe più rappresentativa dei partigiani di un tempo. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di sostegno pubblico alle associazioni storiche e sulla loro reale rappresentatività. La proposta ha suscitato reazioni tra le forze politiche e le associazioni interessate.

E qui arriviamo a un altro punto fondamentale. Se l’Anpi ormai non rappresenta più i partigiani di ottant’anni fa, se di fatto è diventata un’associazione fiancheggiatrice della sinistra come ce ne sono tante altre, e se, soprattutto, viene accusata di gravi episodi di intolleranza e razzismo durante le sue manifestazioni, per quale motivo i cittadini italiani devono ancora foraggiarla? Essì, perché l’Associazione nazionale partigiani d’Italia continua ad ottenere cospicui finanziamenti pubblici. Per capirsi, dal ministero della Difesa riceve ogni anno una parte dei contributi dedicati alle associazioni combattentistiche e d’arma: nel 2025 l’Anpi ha incassato 92.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - È tempo di levare i fondi pubblici all'Anpi

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