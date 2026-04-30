Umbria Fondazione di Perugia | 12 milioni per nuovi progetti nel 2026

La Fondazione di Perugia ha deciso di riservare 12 milioni di euro per finanziare nuovi progetti nel 2026. Nel frattempo, l'avanzo di bilancio complessivo è salito a 19,1 milioni di euro, contribuendo alle risorse destinate al territorio umbro. Questa decisione si inserisce in un quadro di pianificazione finanziaria a lungo termine, con un'attenzione particolare alle iniziative di sviluppo locale.

? Cosa sapere Fondazione di Perugia accantona 12 milioni di euro per nuovi progetti nel 2026.. L'avanzo di bilancio sale a 19,1 milioni di euro per il territorio umbro.. Oltre 12 milioni di euro accantonati dalla Fondazione di Perugia per finanziare nuovi progetti nel corso del 2026, una decisione che punta a blindare il sostegno al territorio umbro nonostante le fluttuazioni dell’economia globale. I dati emersi dal bilancio relativo all’esercizio 2025 mostrano un ente capace di trasformare la solidità finanziaria in una risorsa concreta per lo sviluppo sociale e la crescita locale. Il quadro economico delineato dalla Fondazione rivela una gestione estremamente efficace, con un avanzo di bilancio che ha raggiunto i 19,1 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto ai 15,3 milioni registrati l’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

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