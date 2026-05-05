Follonica | arriva la nuova dottoressa piano case per i medici

A Follonica è arrivata una nuova dottoressa che si occuperà di coprire i vuoti sanitari nella zona. In città si parla anche di un piano case dedicato ai medici, con l’obiettivo di favorire l’assegnazione di alloggi a tariffe agevolate. Questi interventi sono stati annunciati per attrarre professionisti del settore sanitario a insediarsi nel territorio. La presenza della nuova dottoressa e il piano case sono stati al centro delle recenti discussioni locali.

? Cosa scoprirai Chi è la nuova dottoressa che coprirà i vuoti sanitari?. Come faranno gli alloggi agevolati ad attirare altri medici a Follonica?. Quali sono i prossimi passi per garantire assistenza a tutti i residenti?. Perché l'amministrazione ha scelto di ristrutturare appartamenti per i medici?.? In Breve La dottoressa Francesca Bondi garantisce la continuità assistenziale insieme alla nuova collega.. Ristrutturazione di due appartamenti con canone calmierato per incentivare nuovi medici.. Piano strutturale mira a risolvere la carenza sanitaria per i residenti di Follonica.. La dottoressa Barbara Sotgia ha iniziato il suo incarico a Follonica per rispondere alla carenza di assistenza sanitaria che ha colpito migliaia di residenti negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follonica: arriva la nuova dottoressa, piano case per i medici Notizie correlate Carenza di medici, arriva una nuova dottoressa: fino a 1.500 assistitiUn nuovo incarico stabile rafforza l’assistenza sanitaria a Lignano Sabbiadoro: dal primo di aprile entra in servizio una professionista con... Leggi anche: Case, maggioranza a picco. Bocciato piano residenziale. Sì a nuova area commerciale Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Follonica ha un campo d’atletica tutto nuovo: taglio del nastro con Nadia Battocletti. LE FOTO; Colline metallifere, senza medico 5.400 pazienti: Bene la nuova dottoressa a Follonica, ma non basta; Campo di atletica. Nadia Battocletti all’inaugurazione; Serie D, gir. E. Il Follonica Gavorrano torna alla vittoria: gli highlights del match con lo Scandicci. Colline metallifere, senza medico 5.400 pazienti: «Bene la nuova dottoressa a Follonica, ma non basta»COLLINE METALLIFERE. Lo Spi Cgil di Grosseto accoglie con favore la notizia che dal 4 maggio dovrebbe entrare in servizio un nuovo medico di medicina generale a Follonica. Si tratta di un segnale posi ... msn.com Terminata un'altra edizione del Grand Prix Città di Follonica magistralmente organizzata da Alessia Barni e tutto lo staff della Odissea 2001. Follonica per la Danza, e in particolare per le Danze Artistiche è ormai casa, un appuntamento annuale che ci fa stare - facebook.com facebook