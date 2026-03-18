Case maggioranza a picco Bocciato piano residenziale Sì a nuova area commerciale

La maggioranza politica ha respinto il progetto di piano residenziale, mentre ha approvato la creazione di una nuova zona commerciale. La proposta di costruire case nell’area è stata bocciata, con decisione definitiva, anche se non si conoscono ancora i tempi futuri. La questione riguarda esclusivamente le decisioni prese dall’assemblea senza coinvolgimento di altri attori.

Quell’area residenziale non s’ha da fare. Di sicuro non domani ma chissà se mai avrà il semaforo verde. È il "verdetto" a sorpresa arrivato ieri dal consiglio comunale. I numeri della maggioranza sono blindati e non capita spesso di vedere pratiche presentate dalla giunta che vadano bocciate. Ma di sicuro non capita mai che vengano travolte così. Perché la mossa lanciata dall’assessore Francesca Lucherini ha raccolto in tutto due voti a favore: uno dei quali, almeno a quanto filtra, sarebbe stato del sindaco Ghinelli, forse anche per non lasciare da sola la collega in una situazione non proprio edificante. Edificante, appunto. Perchè il nodo era quello dell’edificazione da impostare in un’area abbastanza conosciuta di Rigutino: si tratta dei terreni sostanzialmente compresi tra l’ex Cantarelli e il Planet, lungo la ex statale 71. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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