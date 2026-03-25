Carenza di medici arriva una nuova dottoressa | fino a 1.500 assistiti
A Lignano Sabbiadoro si registra una nuova assegnazione di medico di base, con un incremento fino a 1.500 assistiti. La carenza di medici di famiglia negli ultimi mesi ha reso difficile l’accesso alle cure, e questa nuova dottoressa rappresenta un intervento per far fronte alla domanda crescente. La situazione resta critica in molte zone, mentre si cercano soluzioni per garantire un servizio adeguato alla popolazione.
Un nuovo incarico stabile rafforza l’assistenza sanitaria a Lignano Sabbiadoro: dal primo di aprile entra in servizio una professionista con ambulatorio attivo e possibilità di presa in carico fino a 1.500 cittadini Nel pieno della difficoltà a trovare un medico di base, arriva un segnale concreto per Lignano Sabbiadoro. Dal primo di aprile 2026 prenderà servizio la dottoressa Maria Cristina Centa, inserita con incarico a tempo indeterminato nell’ambito territoriale che comprende anche Latisana e Ronchis. Una novità che vuole dare respiro a un sistema sotto pressione garantendo continuità nell’assistenza. La dottoressa potrà accogliere fino a 1. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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