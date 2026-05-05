Una grande folla si è radunata per salutare don Romeo Venturelli, sacerdote deceduto il primo maggio all’età di 86 anni. La cerimonia si è svolta nella chiesa locale, con molte persone che hanno espresso il loro cordoglio e gratitudine per il sacerdote. Don Romeo è stato ricordato come una figura vicina alla comunità e considerato un sacerdote all’avanguardia. La partecipazione è stata significativa e commossa.

Una folla commossa ha partecipato all’ultimo saluto a don Romeo Venturelli, sacerdote molto amato e stimato, scomparso il 1° maggio all’età di 86 anni. Da ieri mattina riposa nel piccolo cimitero di Camatta di Pavullo, comunità alla quale è sempre rimasto profondamente legato. Nato nella borgata Casa GianDomenico, nella parrocchia di Olina, don Romeo era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1964 da Giuseppe Amici e aveva celebrato la sua prima messa proprio a Camatta. Nel corso di oltre sessant’anni di ministero si è distinto come punto di riferimento umano e spirituale per intere generazioni di fedeli, in particolare a Lama Mocogno, dove ha svolto il suo servizio per 43 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Folla per l’addio a don Romeo: "Un sacerdote all’avanguardia"

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