Sacerdote per oltre 50 anni parroco in 4 comuni | addio don Giuseppe Mombelli

Il sacerdote don Giuseppe Mombelli si è spento tra sabato e domenica, dopo aver dedicato oltre 50 anni alla guida spirituale di quattro parrocchie, tra cui Muratello di Nave. La causa della sua morte è stata una lunga malattia, che ha progressivamente indebolito le sue forze. Le comunità di Muratello, Cortine e Caino si sono stretta intorno alla sua memoria, ricordando la sua dedizione e il ruolo di punto di riferimento. La sua scomparsa lascia un vuoto nelle parrocchie che ha servito con passione.

Si è spento nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio don Giuseppe Mombelli. A darne il triste annuncio sono le comunità di Muratello di Nave – di cui era parroco emerito – Cortine e Caino, che in questi anni hanno potuto contare sulla sua presenza discreta e costante. Nato nel dicembre del 1946, don Mombelli ha dedicato oltre cinquant’anni al ministero sacerdotale, mettendosi al servizio di numerose comunità della provincia. La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione a Nave. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, la salma sarà trasferita nella chiesa parrocchiale di Muratello, dove alle 19. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Addio a don Giovanni Mapelli parroco di Valle per 50 anniÈ deceduto don Giovanni Mapelli, parroco di Valle di Colorina per oltre cinquant’anni.

Addio a don Natale Garavini, storico parroco di San Giuseppe OperaioDon Natale Garavini, parroco di San Giuseppe Operaio, è morto all’età di 85 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a don Giuseppe Negretto, per 15 anni parroco di Portomaggiore e rettore del santuario dell'Olmo; AFRICA/UGANDA - Liberato su cauzione il sacerdote arrestato con modalità incostituzionali; Preti (sempre) di corsa: i sacerdoti runner tra fede e maratone; Uno stile di famiglia, nonno in parrocchia.

È morto don Giuseppe Mombelli, parroco emerito di Muratello di Nave x.com

Il primo Centro di Formazione in Italia per la Comunicazione Pubblica ed Istituzionale “Gerardo Mombelli” è stato inaugurato oggi alla Baia dell’Est a Caminia di Stalettì. Riflessioni, esperienze e prospettive per una P.A. trasparente, etica e digitale. Ne abbiam - facebook.com facebook