Un 18enne è stato arrestato a Foligno dopo aver cercato di inghiottire cocaina per nasconderla. Gli agenti sono intervenuti prima che potesse deglutirla, impedendo così il suo tentativo di nascondere la droga. Durante le indagini, sono state trovate altre dodici dosi di sostanza stupefacente nascoste in diverse parti dell’abitazione. La polizia ha sequestrato tutto il materiale e proceduto con le formalità di rito.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli agenti a bloccarlo prima dell'ingestione?. Dove sono state nascoste le altre dodici dosi di droga?. Chi ha segnalato i movimenti sospetti nella zona di Ponte San Magno?. Perché il giudice ha disposto la libertà del diciottennese arrestato?.? In Breve Recuperate 12 dosi di cocaina tra i cespugli di Ponte San Magno.. Residenti segnalano movimenti sospetti nell'area isolata di Ponte San Magno.. Giudice convalida arresto e dispone obbligo di presentazione per il diciottenne.. Microcriminalità sfrutta zone verdi periferiche di Foligno per occultare droga.. Un diciottenne di nazionalità albanese è stato arrestato in flagranza a Ponte San Magno, in zona Foligno, dopo un tentativo di distruggere le prove del suo spaccio ingerendo due palline di cocaina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foligno, arrestato 18enne: inghiottisce la cocaina per nasconderla

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