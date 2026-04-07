Foligno beccato con 10 dosi di cocaina in viale Roma | arrestato 26enne

A Foligno, un uomo di 26 anni è stato arrestato in viale Roma con 10 dosi di cocaina e 400 euro in contanti. La polizia ha fermato il 26enne albanese durante un controllo e ha sequestrato la droga e il denaro. L’arresto è avvenuto in un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

È stato arrestato un 26enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio durante un controllo della Polizia di Stato a Foligno. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato fermato nel pomeriggio del 4 aprile nei pressi di viale Roma. Gli agenti hanno sequestrato 10 dosi di cocaina e 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’arresto è stato convalidato e al giovane è stato imposto il divieto di dimora nell’intera regione Umbria. Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Foligno, beccato con 10 dosi di cocaina in viale Roma: arrestato 26enne Dall’Umbria alle Marche, pusher beccato con 110 dosi di cocainaPERUGIA - Centodieci palline di cocaina pronte per essere spacciate sul mercato anconetano. Vede il posto di blocco e fa inversione: 22enne beccato con 12 dosi di cocainaControlli da parte dei carabinieri di Ronciglione per contrastare lo spaccio di stupefacenti.