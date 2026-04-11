Folgore Caratese inarrestabile | 64 punti e il primato in Serie D

La squadra di Folgore Caratese si trova al primo posto in classifica di Serie D, con 64 punti raccolti dopo aver disputato 31 partite. La formazione è attualmente leader nel girone lombardo, nella zona di Monza Brianza, e mantiene un vantaggio consistente sulle rivali. La stagione si sta avviando verso la sua conclusione, con la squadra che continua a ottenere risultati positivi partita dopo partita.

La U.S. Folgore Caratese domina la classifica di Serie D in Lombardia, zona Monza Brianza, con un primato consolidato dopo 31 sfide disputate. La squadra azzurro bianca, che gioca le proprie partite presso la Sportitalia Arena in Via XXV Aprile 13 a Carate Brianza, vanta un bottino di 64 punti accumulati grazie a 18 successi, 10 pareggi e solo 3 sconfitte registrate finora. L’efficienza offensiva e il bilancio disciplinare. Analizzando i numeri della compagine brianzola, emerge una capacità realizzativa che giustifica l’attuale posizione di vertice. Con una media di 1.6 gol per ogni incontro, la squadra ha messo a segno 50 reti, mentre la difesa ha concesso soltanto 21 volte, garantendo una differenza reti di 29.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Folgore Caratese inarrestabile: 64 punti e il primato in Serie D Folgore Caratese inarrestabile, Leon ancora in difficoltàTra le inseguitrici solo il ChievoVerona, che al quarto tentativo centra la prima vittoria del 2026 e del girone di ritorno, tiene il passo della... Leggi anche: Calcio Serie D, mercato nel vivo. Folgore Caratese, ecco Lepore. L’attaccante Bianchetti alla Leon