Street dance e competizioni a Bari torna South Control | attesi 2mila partecipanti

Si svolgerà da giovedì 26 a domenica 1° marzo a Bari l'evento South Control 2026, appuntamento con la street dance internazionale giunto alla quinta edizione. La manifestazione si terrà nell'impianto sportivo dell'Angiulli e al Palaflorio. Previsto l'arrivo di 2mila partecipanti, molti dei quali da altre regioni d'Italia e dall'estero. South Control propone competizioni coreografiche di alto livello, battle freestyle (categorie Hip Hop, House e Mix style) e workshop con artisti internazionali. Da segnalare, per l'edizione di quest'anno, una line up principale tutta al femminile, con la partecipazione di artiste di caratura internazionale, tra cui Chanelle Anth, Valentina Vernia, Hana Morris e Jasmine Andriano. “South Control - sottolinea il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti - rappresenta pienamente la nostra visione sportiva dove, al divertimento legato al ballo e allo sport, viene associato l’interesse del confronto e della crescita individuale anche attraverso l’organizzazione di workshop e appuntamenti mirati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Soste irregolari, torna lo ‘Street Control’: il calendario delle attività e le zone da monitorareLa Polizia Locale di Foggia torna a usare lo ‘Street Control’ per controllare le soste irregolari.

Street Control in città contro le soste irregolari: il calendario delle nuove rilevazioniIl comando della polizia locale di Foggia ha pubblicato il calendario delle prossime rilevazioni con Street Control, il sistema elettronico utilizzato per monitorare le soste irregolari.

