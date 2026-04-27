? Cosa sapere Lella Palladino e Roberto Graziano presentano il volume Che sia l'ultima a Larino il 29 aprile.. L'iniziativa coinvolge Comune, Istituto Magliano e associazioni Rotary e Lions contro la violenza di genere.. Mercoledì 29 aprile alle ore 17:30, la Sala Feda del Palazzo Comunale di Larino ospiterà la presentazione del volume ‘Che sia l’ultima’, un evento che vede Lella Palladino e Roberto Graziano protagonisti di un confronto diretto sul tema della violenza maschile verso le donne. L’appuntamento, che era stato inizialmente programmato per il mese di gennaio ma che ha subito un rinvio, rappresenta un momento di riflessione collettiva per l’intera comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Larino si schiera: dialogo cruciale contro la violenza di genere

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