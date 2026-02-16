Dignità di genere al Morgagni il gioco diventa strumento contro la violenza

L’Uisp ha organizzato un evento al Morgagni per affrontare il tema della violenza di genere, usando il gioco come strumento per coinvolgere i giovani. La scelta mira a sensibilizzare gli studenti su questi problemi attraverso attività pratiche e interattive, cercando di stimolare riflessioni dirette e immediate.

Le classi 3°AU e 3°CU hanno partecipato agli appuntamenti del 22 e 28 gennaio e del 12 febbraio, guidate dalle esperte Antonella Guarino e Irene Barbieri dell’Associazione Lyr L'Uisp porta a scuola il confronto sui temi della parità di genere e della prevenzione della violenza maschile sulle donne. È accaduto al liceo Morgagni, dove il Comitato Uisp Forlì Cesena ha realizzato tre incontri di role playing nell’ambito del progetto nazionale Differenze 2.0, percorso di educazione di genere promosso da Uisp e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità (avviso violenza 2022).🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.