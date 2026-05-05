Il decreto approvato il 1° maggio mira a rafforzare le tutele per gli agenti di commercio. Tuttavia, alcune associazioni di settore sostengono che potrebbe essere necessario intervenire anche contro il fenomeno del dumping contrattuale. Si segnalano casi in cui alcuni contratti, definiti come da procacciatore, vengono utilizzati per evitare le normative di tutela, creando così un divario tra le norme e le pratiche adottate da alcuni operatori.

? Cosa scoprirai Come può il nuovo decreto fermare il dumping contrattuale?. Chi sta usando i contratti da procacciatore per aggirare le tutele?. Perché le aziende virtuose si trovano in svantaggio rispetto ai concorrenti?. Quali conseguenze avrà questa norma sulla scelta dei giovani professionisti?.? In Breve Uso improprio contratti procacciatore causa dumping verso contratti agenzia regolati dal Codice civile.. Scarsa tutela legale scoraggia giovani professionisti dall'intraprendere la carriera di agente di commercio.. Proposta estende criteri decreto 1° maggio per premiare aziende con contratti collettivi validi.. Obiettivo Fnaarc Padova proteggere ottant'anni di contrattazione sindacale contro distorsioni contrattuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fnaarc Padova: «Il Decreto 1° maggio debba tutelare gli agenti»

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