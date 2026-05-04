Agenti di commercio Fnaarc Padova | Il Decreto lavoro valga anche per il nostro settore

Agenti di commercio e rappresentanti di commercio chiedono che le disposizioni del Decreto lavoro, approvato il 1° maggio, siano estese anche al loro settore. La richiesta nasce dalla volontà di far applicare ai professionisti del commercio i principi che collegano gli incentivi pubblici alla sottoscrizione di contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative. La questione è stata sollevata da un’associazione di categoria locale.

Applicare anche agli agenti e rappresentanti di commercio i principi contenuti nel Decreto 1° maggio, che lega l’accesso agli incentivi pubblici all’applicazione di contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. È la richiesta avanzata da Carlo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Decreto 1° maggio e dumping contrattuale: Fnaarc Lecco dice sì. "Stesso principio valga anche per gli agenti di commercio"Il Decreto 1° maggio — che collega l'accesso agli incentivi pubblici all'applicazione di contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni... Fnaarc: incentivi legati ai contratti, serve tutela per gli agenti? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo decreto gli incentivi per le aziende? Quali tutele specifiche chiedono gli agenti Fnaarc per i loro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Agenti di commercio e ristorazione: accordo FNAARC–Ristoratori del Trentino - Confcommercio; Decreto 1° maggio e dumping contrattuale: Fnaarc Lecco dice sì. Stesso principio valga anche per gli agenti di commercio; Siglata una convenzione fra agenti del commercio Fnaarc e ristoratori del Trentino; Decreto Primo Maggio, intervento Agenti FNAARC. Agenti di commercio, Fnaarc Padova: «Il Decreto lavoro valga anche per il nostro settore»Il presidente Trevisan chiede di escludere da contributi e agevolazioni le aziende che utilizzano in modo improprio il contratto da procacciatore d’affari in rapporti stabili e continuativi: «Chiediam ... padovaoggi.it Decreto 1° maggio e dumping contrattuale: Fnaarc Lecco dice sì. Stesso principio valga anche per gli agenti di commercioMaggi e De Marcellis: Basta contratti pirata. Le aziende che rispettano gli accordi collettivi vanno sostenute ... leccotoday.it La Stampa. . È il 29 marzo 2025 e due agenti della polizia locale - un uomo di 62 anni nato in Sicilia e una 55enne originaria di Monza, all’epoca in servizio alla sezione annonaria - entrano a metà mattina alla Gobbato Bakery di via Barabino per una fetta di pi - facebook.com facebook