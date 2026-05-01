Decreto 1° maggio e dumping contrattuale | Fnaarc Lecco dice sì Stesso principio valga anche per gli agenti di commercio

Il Decreto 1° maggio, che lega l'accesso agli incentivi pubblici all'adozione di contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative, ha ottenuto il supporto di alcuni agenti appartenenti alla Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di. La Federazione ha espresso il proprio accordo con questa misura, chiedendo che lo stesso principio venga applicato anche agli agenti di commercio. La posizione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.

Il Decreto 1° maggio — che collega l'accesso agli incentivi pubblici all'applicazione di contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative — ha raccolto anche il consenso di Agenti Fnaarc, la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: Sindacati in conferenza stampa contro il mancato rinnovo contrattuale e il rischio di dumping contrattualeVertenza Casa Sollievo della Sofferenza: Sindacati in conferenza stampa contro il mancato rinnovo contrattuale e il rischio di dumping contrattuale... Dal Cnel arriva la stretta contro il dumping contrattualeCon un’operazione che ha un impatto pratico sul contrasto al dumping contrattuale e sull’applicazione della disciplina del Codice Contratti Pubblici,...