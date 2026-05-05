Secondo il Fondo monetario internazionale, le famiglie italiane dovranno affrontare un aumento di circa 450 euro nei costi energetici, cifra che potrebbe arrivare fino a 2.270 euro in alcune situazioni. Il costo dell’energia influisce significativamente sui bilanci domestici in tutta l’Europa, con variazioni importanti da un Paese all’altro. Parallelamente, si registrano timori di una possibile recessione nella zona euro.

Il costo dell’energia avrà un impatto notevole sulle famiglie europee, che tuttavia varia anche di molte centinaia di euro a seconda del Paese di riferimento. In più, all’orizzonte c’è il rallentamento della crescita dell’ Eurozona, con l’aumento dello spread dei titoli di Stato. Calcoli e scenari descritti il 4 maggio all’Eurogruppo da Oya Celasun, vicedirettore per l’Europa del Fondo monetario, che ha presentato il suo outlook sull’Ue e il caro energia. Per quanto riguarda le stime sull’Italia su quest’ultimo punto, l’impatto stimato è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. “Con i prezzi attuali, la famiglia media dell’Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti di prezzo “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fmi: “Il caro-energia costerà alle famiglie italiane 450 euro, ma può arrivare a 2.270. Timori di recessione per l’Eurozona”

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