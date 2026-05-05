Secondo i dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale, il rincaro dei costi energetici si tradurrà in un incremento di circa 450 euro nelle spese annuali di ogni famiglia. La cifra rappresenta un'analisi delle conseguenze economiche legate all'aumento dei prezzi dell'energia, che influisce sui bilanci domestici. La stima si basa sui dati attuali relativi ai costi energetici e alle loro variazioni nel contesto attuale.

I dati del Fondo Monetario Internazionale intanto fotografano una situazione difficile per i bilanci domestici: il rincaro dell’energia peserà per circa 450 euro a famiglia. Servizio di Pierluigi Vito TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Fmi: il caro energia costa 450 euro a famiglia

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