Bce caro bollette | le famiglie italiane pagano l’energia il doppio dell’industria
La Banca Centrale Europea ha confermato che le famiglie italiane pagano l’energia il doppio rispetto alle aziende industriali. La causa principale risiede nei costi di produzione e nelle tariffe applicate alle utenze domestiche, che risultano più elevate rispetto ad altri Paesi europei. In Italia, questa differenza si traduce in bollette molto più salate, con un incremento che colpisce soprattutto le famiglie a basso reddito. La questione diventa più evidente nelle regioni più industrializzate, dove la spesa per l’energia rappresenta una fetta significativa del bilancio familiare.
In Italia le bollette dell’energia costano di più rispetto ad altri Paesi europei. Secondo l’ultimo bollettino economico della Banca Centrale Europea, le famiglie dell’area euro pagano circa il doppio per l’energia elettrica rispetto alle industrie energivore, ma la disparità è più alta in Paesi come Italia, Germania e Spagna, dove raggiunge il 100%. Il motivo risiede nei componenti della bolletta domestica, che risultano tutti più cari rispetto alle voci delle bollette industriali. Divari meno marcati si registrano in Francia e nei Paesi Bassi, dove l’energia proviene da un mix di combustibili fossili e fonti rinnovabili, con un maggior uso di queste ultime.🔗 Leggi su Quifinanza.it
