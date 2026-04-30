Così Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla in acque internazionali | Rapiti nel Mediterraneo è pirateria

Israele ha intercettato nel Mediterraneo, vicino alla Grecia, le navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, in acque internazionali. Le imbarcazioni sono state fermate mentre si trovavano in mare aperto, lontano dai confini nazionali. Secondo le autorità israeliane, si tratta di un intervento che ha portato al blocco delle navi, che sono state successivamente sequestrate. La vicenda ha suscitato reazioni diverse a livello internazionale.

Israele ha intercettato le navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza in acque internazionali vicino alla Grecia. La flotilla era salpata da Barcellona il 12 aprile con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano. Le navi sono state sequestrate a centinaia di chilometri dall’approdo, secondo quanto hanno fatto sapere gli organizzatori. «Questa è pirateria. Si tratta del sequestro illegale di esseri umani in alto mare vicino a Creta, un’affermazione secondo cui Israele può operare con totale impunità, ben oltre i propri confini, senza conseguenze». Nessuno Stato «ha il diritto di rivendicare, controllare o occupare acque internazionali, ma Israele lo ha fatto, estendendo il suo controllo fino a occupare il Mar Mediterraneo al largo delle coste europee», hanno aggiunto.🔗 Leggi su Open.online

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