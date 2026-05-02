Flotilla le accuse a Israele di Thiago e Saif | Picchiati violentemente e lasciati senza sensi

Due attivisti della Flotilla, Thiago Ávila e Saif Abukeshek, sono attualmente in detenzione ad Ashkelon, Israele, dopo essere stati fermati in acque internazionali. Secondo le accuse, entrambi sarebbero stati sottoposti a violenti pestaggi e lasciati privi di sensi. Gli avvocati dell'associazione Adalah hanno incontrato i due uomini per discutere della loro condizione e delle accuse mosse nei loro confronti.

Gli avvocati dell'associazione Adalah hanno incontrato ad Ashkelon (Israele) i due attivisti della Flotilla, Thiago Ávila e Saif Abukeshek, detenuti dopo il fermo in acque internazionali. Sono stati legati e bendati, e costretto a rimanere sdraiati a faccia in giù sul pavimento per ore e ore. Entrambi sono in sciopero della fame, attesa l'udienza per la proroga della detenzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

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