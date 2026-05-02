Un gruppo di attivisti ha chiesto all’Italia di intervenire per ottenere la liberazione di due uomini trattenuti dalla marina israeliana. La richiesta è stata formulata da un rappresentante che ha dichiarato che i due sono stati arrestati e sono ancora in custodia. La richiesta si rivolge alle autorità italiane affinché agiscano per il rilascio dei due cittadini coinvolti.

“Siamo qui per chiedere che anche l’Italia intervenga per far rilasciare Thiago Avila e Saif Abu Keshek che sono stati trattenuti dalla marina israeliana”. Lo ha affermato in un punto stampa al presidio organizzato davanti alla Farnesina la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia. “Sono stati prelevati da una barca che batteva bandiera italiana e quindi per il diritto marittimo è come se fossero stati prelevati dal territorio italiano – ha aggiunto – questo si configura come un ulteriore crimine, oltre a quello di aver fermato le barche in acque internazionali. Per questo i nostri legali hanno presentato un esposto alla procura di Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Delia: "L'Italia intervenga per liberare Thiago e Saif"

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