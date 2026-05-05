Due attivisti coinvolti in un'operazione nel Mediterraneo sono stati arrestati e portati in Israele. Oggi si presentano davanti a un tribunale locale, dove le autorità richiederanno una proroga di sei giorni per la loro detenzione. La Ong che li sostiene ha espresso preoccupazione per possibili nuovi abbordaggi di navi in acque internazionali. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Roma, 5 maggio 2026 – I due attivisti della Flotilla Thiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di sei giorni della loro detenzione. https:www.quotidiano.netvideoesteriflotilla-prolungato-di-due-giorni-il-fermo-dei-due-attivisti-condotti-in-israele-mmvvwzeg Tiago Avila e Saif Abukeshek, scrive Haaretz, sono considerati i leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, Israele chiede altri 6 giorni di detenzione per i 2 attivisti arrestati. L’Ong: allarme per nuovi possibili abbordaggi di navi

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