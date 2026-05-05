Due attivisti coinvolti nella Flotilla diretta a Gaza sono stati fermati da Israele la settimana scorsa. Oggi devono comparire davanti al Tribunale di Ashkelon, mentre le autorità di polizia richiedono una proroga di sei giorni sulla loro detenzione. La decisione sarà presa nel corso dell’udienza, che si svolgerà nel rispetto delle procedure legali vigenti.

Due attivisti della Flotilla diretta a Gaza, arrestati la scorsa settimana, compariranno oggi davanti al Tribunale di Ashkelon. Si tratta di Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, per cui la polizia chiede una proroga di sei giorni della loro detenzione, come riportato da Haaretz. L’attivista brasiliano e quello spagnolo-svedese (con origini palestinesi) sono gli unici militanti della Global Sumud Flotilla attualmente in custodia israeliana. Sono considerati i leader della missione umanitaria, le cui imbarcazioni sono state sequestrate la scorsa settimana dalla marina dello Stato ebraico in acque internazionali, al largo delle coste greche dell’isola di Creta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, 2 attivisti fermati da Israele: la polizia vuole una proroga di sei giorni di detenzione

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