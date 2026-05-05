La polizia israeliana ha annunciato di voler chiedere ulteriori sei giorni di detenzione per due attivisti arrestati, Thiago Avila e Saif Abukeshek, coinvolti in un episodio legato a una flottiglia. La notte è stata caratterizzata da tensioni con l’utilizzo di elicotteri, droni e una nave durante il tentativo di attraversare il mare con quattro imbarcazioni dirette in Grecia.

Una proroga della detenzione: la polizia israeliana chiederà altri sei giorni di carcere per Thiago Avila e Saif Abukeshek. I due attivisti, membri del comitato direttivo, si trovano detenuti in isolamento nel carcere di Shikma, in Israele dopo l’arresto illegale avvenuto a seguito dell’ abbordaggio da parte della Marina di Tel Aviv di 22 barche sulle 58 che compongono la missione il 30 aprile. Abukeshek e Avila, da sei giorni in sciopero della fame, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon. Come scrive Haaretz, sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un’organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Israele chiede altri 6 giorni di carcere per i 2 attivisti detenuti. L’elicottero, i droni e la nave: la notte di tensione per 4 barche dirette in Grecia

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