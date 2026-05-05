Ci intercettano La Flotilla lancia il mayday ma arriva in Grecia E la polizia chiede proroga di 6 giorni per la detenzione dei 2 attivisti

Quattro imbarcazioni della Flotilla, partite dall’Italia con un certo ritardo rispetto alle altre, si stanno avvicinando alle coste greche. Nella notte, le barche hanno segnalato di essere state intercettate da aerei e navi non riconosciuti. La Flotilla ha lanciato un appello di emergenza, mentre le autorità greche hanno chiesto una proroga di sei giorni per la detenzione di due attivisti coinvolti nell’operazione.

Quattro barche della Flotilla partite dall’Italia in ritardo rispetto alle altre si stanno avvicinando in queste ore alle coste greche ma nella notte hanno denunciato di essere state "intercettate" da aerei e navi non identificate. Per il momento non c’è nulla di confermato, anche perché le barche, come si evince dalla localizzazione, stanno procedendo regolarmente nella loro navigazione e sono già entrate nelle acque territoriali greche, dove non possono essere raggiunte in alcun modo da imbarcazioni non autorizzate. “4 imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition (FFC) hanno segnalato un elicottero che le sorvolava alle 19:27, ora palestinese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ci intercettano". La Flotilla lancia il mayday, ma arriva in Grecia. E la polizia chiede proroga di 6 giorni per la detenzione dei 2 attivisti Notizie correlate "Ci intercettano". La Flotilla lancia il mayday, ma arriva in GreciaQuattro barche della Flotilla partite dall’Italia in ritardo rispetto alle altre si stanno avvicinando in queste ore alle coste greche ma nella notte... Flotilla, Israele proroga di 48 ore la detenzione di due attivistiUn tribunale israeliano ha prorogato di 48 ore la detenzione di due attivisti, dopo che la Flotilla diretta a Gaza è stata intercettata dalla marina... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Israele intercetta la Flotilla, attivisti verso sbarco in Grecia; Assalto alla Flotilla, stavolta in acque europee; Flotilla, la marina israeliana sequestra 50 navi, 400 persone in arresto; Blitz nel Mediterraneo, unità israeliane intercettano la Flotilla - POP. Minaccia di nuova intercettazione. Il mayday lanciato dalla Flotilla nella notte ma le barche hanno raggiunto la GreciaLe ultime 4 barche hanno raggiunto il Paese ellenico senza interferenze nonostante l’allarme lanciato dai social ... msn.com La Flotilla e le barche intercettate da Israele: ci sono 22 italianiL'operazione avvenuta nei pressi dell’isola greca di Creta, in acque internazionali. Palazzo Chigi chiede a Israele il rilascio «degli italiani illegalmente fermati» ... avvenire.it L'attacco israeliano alla Flotilla è inaccettabile e il silenzio assordante dell'Europa è altrettanto grave: su quelle imbarcazioni ci sono cittadini che dovrebbero essere tutelati dalle istituzioni europee. Diciamoci chiaramente che non possiamo parlare di Israele e - facebook.com facebook La procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta dopo tre esposti arrivati in seguito all’abbordaggio delle autorità israeliane contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, partita il 26 aprile dalla Sicilia e fermata la notte del 29 aprile in acque internazio x.com