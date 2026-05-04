Fondazione Flaminia approva il bilancio e guarda ai progetti per la città | dallo studentato all' aula studio in stazione

La Fondazione Flaminia ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2025, che si è concluso con un risultato positivo. Tra i progetti in cantiere ci sono uno studentato, una nuova aula studio presso la stazione e una tensostruttura dedicata al corso universitario. Nei giorni scorsi, l’ente ha annunciato l’attenzione rivolta allo sviluppo di iniziative per migliorare le strutture dedicate all’università e agli studenti nella città.

Il futuro studentato, una nuova aula studio e una tensostruttura per il corso universitario. Sono tanti i progetti in campo per Fondazione Flaminia che, nei giorni scorsi, ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2025, che si è chiuso in positivo.La presidente Mirella Falconi ha.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fondazione Carige approva il bilancio: 7 milioni di utili e 4 per attività istituzionale Fondazione Comunità Veronese: oltre 440mila euro raccolti e nuovi progetti per la cittàLa Fondazione della Comunità Veronese ha chiuso il 2025 con numeri in crescita e un bilancio che conferma il ruolo sempre più centrale dell’ente nel...