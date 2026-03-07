Cadavere in avanzato stato di decomposizione riaffiora in Arno

Nella mattinata di Santa Croce sull’Arno, le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti dopo il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione lungo le sponde dell’Arno. La scoperta ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, che si sono fermati a osservare le operazioni di recupero e i rilievi sul luogo. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare la persona e chiarire le circostanze del ritrovamento.

Il ritrovamento questa mattina (7 marzo) a Santa Croce sull'Arno nei pressi del ponte della provinciale. Si indaga su identità e cause SANTA CROCE SULL'ARNO – Un macabro ritrovamento ha scosso la mattinata di Santa Croce sull'Arno, mobilitando soccorsi e forze dell'ordine lungo le sponde del fiume. Intorno alle 10 di oggi (7 marzo), un passante che percorreva il tratto della Strada Provinciale 44 ha notato una sagoma immobile incagliata sulla riva, proprio nei pressi del ponte che attraversa il corso d'acqua. La segnalazione immediata ha fatto scattare l'intervento d'urgenza di una squadra dei vigili del fuoco di Pisa. Giunti sul posto, i pompieri hanno dovuto operare con tecniche di soccorso acquatico per raggiungere e recuperare il corpo, che giaceva in un punto di difficile accesso.