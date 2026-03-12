Il nuovo Milan nasce a tavola | nel menù di Max un colpo per reparto Da Kean a Goretzka tutti i nomi

Dopo il derby, il direttore sportivo e l’amministratore delegato si sono incontrati a pranzo. Nel menu di Max ci sono nomi come Kean e Goretzka, indicati come possibili rinforzi per il Milan. La strategia prevede l’acquisto di giocatori per diversi reparti, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide. La trattativa tra il club e i calciatori è ancora in corso.

Il più classico dei pranzi con menù rossonero. Due commensali eccellenti, Max Allegri e l’ad Furlani, e come portate i temi principali dell’attualità e del futuro del club. Che ne sarà del sempre più probabile incasso Champions? Un anno fa il Milan restò forzatamente a digiuno dopo una stagione faticosa e l’ottavo posto finale che lasciò la squadra fuori dall’Europa. E ancora: come reinvestire la cifra? E infine, come la quota da reinvestire potrà farsi ancora più pesante? Il tavolo era stato riservato nella sala da pranzo di Milanello, due giorni dopo il derby vinto e cioè alla ripresa della preparazione. Pancia già piena dopo il successo sull’Inter: dalla società, rappresentata dall’ad, altri complimenti all’allenatore e al gruppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

