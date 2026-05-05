Fiuggi festival della scienza e del teatro scientifico

Il 9 e 10 maggio, presso il teatro comunale di Fiuggi, si tiene la prima edizione del Festival della Scienza e del Teatro Scientifico. L’evento dura due giorni e coinvolge spettacoli, conferenze e attività dedicate alla divulgazione scientifica attraverso il teatro. La manifestazione si svolge in un teatro comunale nel centro della città, con incontri aperti al pubblico e spettacoli che uniscono scienza e arte.

Il 9 e 10 maggio al teatro comunale di Fiuggi prende vita un esperimento culturale: la prima edizione del Festival della Scienza e del Teatro Scientifico. Un percorso tra divulgazione, osservazione del cielo e spettacolo dal vivo. Sabato si parte nel pomeriggio con il Planetario Digitale, alle.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Quando la scuola diventa cuore culturale della città: al liceo scientifico torna il Festival della ScienzaIl liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì ospiterà la 24esima edizione del Festival della Scienza “Marilena Zoffoli”, storico... Quattro premi Nobel a Bologna per l’XI edizione del Festival della Scienza MedicaDalla prevenzione alla medicina di precisione: dal 15 al 17 maggio il capoluogo emiliano diventa capitale della ricerca scientifica mondiale, con... Contenuti di approfondimento Si parla di: Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario. Festival della Scienza, al via giovedì la 23^ edizioneOltre 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro. Questi sono ... ansa.it Festival della Scienza, 2 premi Nobel e 25 mila studenti attesiOltre 250 eventi tra conferenze, laboratori, mostre e spettcoli, distribuiti in 35 location, con circa 300 ospiti, tra i quali due premi Nobel, 800 giovani coinvolti in veste di animatori, 25 mila ... ansa.it