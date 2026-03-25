Recupero fiscale record | superati i 36 miliardi

Nel corso dell’ultimo anno, le attività fiscali hanno portato a un recupero di 36,2 miliardi di euro, un importo che rappresenta il massimo storico. La cifra supera di gran lunga i risultati precedenti, evidenziando un incremento significativo rispetto ai periodi passati. Questo dato è stato comunicato ufficialmente e si riferisce alle entrate derivanti da operazioni di recupero fiscale effettuate nell’ultimo anno.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Risultato senza precedenti per le casse dello Stato. Nel corso dell’ultimo anno, la somma recuperata grazie alle attività fiscali ha raggiunto la cifra record di 36,2 miliardi di euro, segnando il livello più alto mai registrato. Crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Il dato evidenzia un aumento rilevante, pari a oltre il 43% in più rispetto al 2022, anno in cui si è insediato l’attuale governo. Un incremento che sottolinea l’efficacia delle misure adottate nel contrasto all’evasione. L’annuncio della premier. A rendere noto il risultato è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso un video messaggio inviato in occasione dei 25 anni dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Recupero fiscale record: superati i 36 miliardi Articoli correlati San Vincenzo, lotta all’evasione fiscale: recupero record da 1,7 milioni di euro nel 2025Il Comune di San Vincenzo, sulla costa degli Etruschi, ha chiuso il 2025 con un bilancio che non si limita a registrare un successo amministrativo,...