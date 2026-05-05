Il direttore delle Entrate ha confermato che, nonostante l’uso crescente di tecnologie avanzate, gli accertamenti fiscali continueranno a coinvolgere sempre agenti umani. Ribadisce che ci sarà sempre un funzionario incaricato di analizzare i dati raccolti, sottolineando la permanenza dell’intervento diretto dell’uomo nel processo di verifica fiscale. La posizione è chiara: l’intelligenza artificiale non sostituirà il ruolo di chi valuta le informazioni.

Il messaggio è chiaro e viene ribadito con forza dopo le linee guida interne emesse immediatamente a ridosso della legge sull’AI act. Mai intelligenza artificiale per effettuare accertamenti. Ma la nuova tecnologia può essere usata per accompagnare l’azione degli uomini e delle donne del Fisco per altre finalità, come quella di velocizzare ulteriormente i tempi dei rimborsi che intanto sono già stati ridotti da 75 a 68 giorni e potrebbero scendere ancora (il Dfp fissa l’asticella a 67 giorni per il 2027). Poi c’è la precompilata, appena partita ma che nei primi tre giorni di (sola) consultazione ha totalizzato 1,6 milioni di accessi – con Lombardia e poi Lazio, Piemonte e Veneto al top - e l’80% (quindi con una percentuale in crescita rispetto al 60% a consuntivo dello scorso anno) ha scelto la modalità semplificata.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco, perché le Entrate non faranno mai accertamenti con l’intelligenza artificiale

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