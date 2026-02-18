Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale | occhiali intelligenti n50 pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpods

Apple ha deciso di accelerare lo sviluppo di tre progetti principali di dispositivi indossabili dotati di intelligenza artificiale, tra cui gli occhiali intelligenti n50, un pendente con funzioni smart e una versione avanzata di AirPods con fotocamera. La scelta deriva dalla volontà di integrare più strettamente l’intelligenza artificiale nei prodotti che vengono indossati quotidianamente, creando un sistema più unito tra oculare, audio e casa. La società punta a offrire un’esperienza più fluida tra dispositivi visivi, acustici e iPhone, collegandoli tra loro con nuove funzionalità.

In scena una strategia Apple centrata sull'intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l'obiettivo di collegare l'esperienza visiva, uditiva e logica a iPhone e ai sistemi domestici. l'attenzione si concentra su tre nuove categorie di hardware orientate a Siri, un design orientato all'uso quotidiano e la progressiva espansione di una piattaforma di AI di prossima generazione. l'insieme delle informazioni descrive traiettorie di sviluppo, tempistiche indicative e funzioni chiave, offrendo una lettura orientata al mercato e agli utenti interessati alle novità di casa apple.

