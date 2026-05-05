Il quartiere Leopolda a Firenze ha organizzato una manifestazione pubblica per protestare contro il degrado, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la sensazione di insicurezza che si avverte nelle ore serali. La protesta si è svolta in piazza e ha coinvolto numerosi residenti e cittadini preoccupati. La questione della sicurezza e della presenza di attività illegali nell’area ha suscitato l’attenzione di chi vive quotidianamente in zona.

Firenze, 5 maggio 2026 – Il quartiere Leopolda scende in piazza per dire basta al degrado, allo spaccio e a quel “forte senso di insicurezza che, di fatto, porta sempre più persone a non uscire la sera”. Lo dice chiaro e tondo Alessandro Biggio che, fondatore del neo-nato Movimento senso civico fiorentino, che abbraccia più quartieri della città, ha promosso una manifestazione che si terrà giovedì 7 maggio alle 18.30. L’appuntamento sarà in via Bausi, lato via Paisiello, e l’invito è quello di “presentarsi con cartelli scritti a mano”, per dar voce così, in modo semplice, “alla propria rabbia e, soprattutto, alle proposte” per restituire decoro alla zona.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il quartiere Leopolda in piazza contro degrado e spaccio: “Qui la sera non si esce più”

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