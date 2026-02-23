Incendio a Piombino | tra degrado e spaccio quartiere in fiamme

Un incendio scoppiato in via di Casale Alpino a Piombino alle 18:00 di sabato 21 febbraio è stato provocato da materiali abbandonati nel quartiere. Le fiamme hanno avvolto un’area dove si concentra il problema dello spaccio e del degrado urbano. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ad altre zone. La situazione resta sotto osservazione mentre il quartiere si prepara a affrontare le conseguenze del rogo.

Piombino, il degrado che alimenta le fiamme. Alle 18:00 di sabato 21 febbraio, un odore acre ha invaso via di Casale Alpino. I residenti, abituati a convivere con il degrado, hanno subito capito: qualcosa stava bruciando. Non era la prima volta che quella villetta abbandonata diventava epicentro di tensioni. La differenza, stavolta, era il fumo denso che si alzava dal tetto sfondato, segnale di un incendio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. I vigili del fuoco di Piombino sono arrivati in pochi minuti. La loro rapidità ha evitato il peggio: le fiamme, alimentate da anni di incuria, non hanno avuto il tempo di raggiungere le abitazioni vicine o la vegetazione circostante.

