Rifredi quartiere tra paura e solitudine dopo il delitto | Qui la sera non esce più nessuno

Nel quartiere di Rifredi a Firenze, le notti sono diventate più silenziose e timorose dopo un omicidio avvenuto recentemente. Le persone riferiscono di non vedere più nessuno uscire di sera e di aver notato un uomo sulla quarantina entrare in zona, anche se nessuno conosce la sua identità. La paura ha portato molti a limitare gli spostamenti notturni e a rimanere nelle proprie case.

Firenze, 27 febbraio 2026 – “Vedevamo entrare un uomo sulla quarantina, ma non sapevamo chi fosse: sono appartamenti di nuova ristrutturazione e ancora non ci conoscevamo”, è la risposta ricorrente in via Reginaldo Giuliani, spina dorsale di quel rione di Rifredi dove i legami di comunità sembrano ormai sgretolati. E a polverizzare la vita nelle piazze, nelle strade, proprio il dilagante senso di insicurezza in un circolo che si autoalimenta. Trovato morto in casa, carabinieri sul posto (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) “Il peggioramento delle condizioni di sicurezza nella zona è ormai evidente, in particolare tra piazza Dalmazia e... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifredi, quartiere tra paura e solitudine dopo il delitto: “Qui la sera non esce più nessuno” Leggi anche: Caso Pierina, la verità della nipote: “Tra mamma e Louis sguardi complici, la sera del delitto ero con lei e zio” Corsi di pittura al posto dei pusher, Zingonia la sera non fa più paura - Il videoI filari di lucine blu svettano verso l’alto, lungo la parete del «grattacielo», formando un maestoso albero di Natale che si vede anche da lontano.