Firenze concerto con musiche di Paganini e Kreisler con Ladislau Petru Horvath

Il prossimo 8 maggio alle 21 nella chiesa di Santa Lucia dei Magnoli si terrà un concerto con esecuzioni di musiche di Paganini e Kreisler. L’evento vedrà la partecipazione del violinista Ladislau Petru Horvath, che interpreterà composizioni di entrambi i compositori. La serata è inserita nel calendario musicale della città e si svolgerà in un luogo storico del centro urbano.

Firenze, 5 maggio 2026 – Un concerto d’eccezione quello che l’8 maggio alle ore 21 risuonerà nella chiesa di Santa Lucia dei Magnoli a Firenze. Grandi violinisti virtuosi e il quartetto d’archi per un programma musicale con musiche di Paganini e Kreisler. Suoneranno Ladislau Petru Horvath al violino, Stefano Delle Donne al violino, Andrea Pani alla viola, Roger Low al violoncello. Il programma musicale prevede l’esecuzione di: N. Paganini: Notturno n.2 in sol minore; N. Paganini: Adagio-Andante (Polonese); N. Paganini: Grand Quatuor in Mi maggiore (Allegro moderato, Minuetto-Allegretto, Adagio – Cantabile sostenuto con passione, Rondo – Vivace); F.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto con musiche di Paganini e Kreisler con Ladislau Petru Horvath Notizie correlate “Domeniche in Salotto - Aperitivi in concerto”: quartetto d'archi con musiche di Haydn e Šostakóvi?Prosegue la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, promossa dall’Associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del... In Duomo un concerto dedicato alla Madonna del Fuoco con musiche baroccheSettimo evento della rassegna Barocco Incanto e Ragione promosso dal circolo Acli Lamberto Valli e dalla rete di altre 24 tra associazioni ed enti... Altri aggiornamenti Si parla di: Il Maggio festeggia Zubin Mehta. I suoi 90 anni sulle note di Beethoven. Firenze, concerto con musiche di Paganini e Kreisler con Ladislau Petru HorvathFirenze, 5 maggio 2026 – Un concerto d’eccezione quello che l’8 maggio alle ore 21 risuonerà nella chiesa di Santa Lucia dei Magnoli a Firenze. Grandi violinisti virtuosi e il quartetto d’archi per un ... lanazione.it Una vita tra le corde del violino: Dalla Romania alle rive dell’Arno per coltivare il sogno della musicaLa forza della tradizione familiare genera passione e talento, istinto e generosità. Ladislau Petru Horvath, nato in Transilvania ma fiorentino d’adozione ne è la dimostrazione lampante. Per ... lanazione.it