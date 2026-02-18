Domeniche in Salotto - Aperitivi in concerto | quartetto d' archi con musiche di Haydn e Šostakóvi?

Il quartetto d'archi suona Haydn e Šostakóvi nella rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”. La causa è il desiderio di offrire momenti di musica dal vivo in ambienti intimi e accoglienti. L’evento si svolge all’interno di un salotto di Empoli, dove i musicisti si esibiscono davanti a un pubblico ristretto. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Il Contrappunto, coinvolge anche il patrocinio di enti locali e regionali. La serata si prospetta un’occasione unica per ascoltare grandi compositori in un’atmosfera informale.

Prosegue la rassegna "Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto", promossa dall'Associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura e del Consiglio regionale della Toscana.Il terzo appuntamento è in programma domenica 22 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Il Momento di Empoli. Protagonista il quartetto d'archi formato da Damiano Tognetti e Silvia Abatangelo ai violini, Leonardo Bartali alla viola e Andrea Abategiovanni al violoncello.Il programma accosta due capolavori del repertorio cameristico: il Quartetto per archi n.