In Duomo un concerto dedicato alla Madonna del Fuoco con musiche barocche

Al Duomo si è tenuto un concerto dedicato alla Madonna del Fuoco, con musiche del periodo barocco. L’evento rappresenta il settimo appuntamento della rassegna Barocco Incanto e Ragione, promossa dal circolo Acli Lamberto Valli e da altre 24 associazioni e enti del territorio forlivese. La serata ha visto l’esecuzione di brani storici in un contesto religioso e culturale.

Settimo evento della rassegna Barocco Incanto e Ragione promosso dal circolo Acli Lamberto Valli e dalla rete di altre 24 tra associazioni ed enti del territorio forlivese. Mercoledì 6 maggio alle 20.45 in Duomo, si terrà un concerto di musica barocca di assoluto valore e significato per la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Crespina - Florilegio armonico in trio, passeggiata d'arte e concerto di musiche baroccheFLORILEGIO ARMONICO IN TRIOPasseggiata d’Arte e Concerto di musiche barocchePARTECIPAZIONE GRATUITA PRENOTAZIONE NECESSARIA PER IL CONCERTOSiamo nei... Con Organi Callido arte e musica protagonisti in duomo nella Cappella della Madonna del FuocoLa guida storico-artistica di Roberta Brunazzi accompagnerà il pubblico alla scoperta della cupola, mentre l’organo Callido risuonerà con le...