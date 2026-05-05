Firenze 24enne muore dopo il parto | 12 indagati

A Firenze, una donna di 24 anni è deceduta dopo aver dato alla luce un bambino. Sono state emesse dieci iscrizioni nel registro degli indagati, tra cui sei ginecologi, un’ostetrica, un chirurgo e quattro anestesisti. A loro vengono contestati reati di omicidio colposo. La vicenda ha portato all’apertura di un fascicolo per chiarire le cause della morte durante e dopo il parto.

Ci sono 12 indagati dalla procura di Firenze, fra medici e altro personale specializzato dell’ospedale di Torregalli, per la morte di una 24enne, deceduta poche ore dopo aver partorito un bambino la sera del 30 aprile. Avvisi di garanzia a sei ginecologi, un’ostetrica, un chirurgo e quattro anestetisti: l’accusa è di omicidio colposo. La morte risale all’1 maggio, al culmine di emorragie che i sanitari non riuscivano a stabilizzare. Ha fatto denuncia ai carabinieri il compagno della giovane donna, padre del neonato, che invece sta bene. Secondo quanto finora ricostruito, la 24enne, subito dopo aver dato alla luce il bambino, avrebbe avuto un’emorragia che, da quanto emerge, pareva risolta in sala operatoria.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Firenze, 24enne muore dopo il parto: 12 indagati Notizie correlate Firenze, 24enne muore dopo il parto in ospedale: Procura apre indaginePoco dopo il parto, la donna avrebbe subito una grave emorragia seguita da arresti cardiaci. Firenze, Torregalli: muore 24enne dopo il parto. Salvo il bambino. Aperta inchiestaFIRENZE – Una donna di 24 anni è morta a Firenze poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 24enne muore dopo il parto, 12 indagati a Firenze; Firenze, muore a 24 anni dopo il parto all'ospedale di Torregalli; Muore a 24 anni dopo aver partorito: la Procura apre un'inchiesta; Muore dopo parto in ospedale a Firenze, aperta un'inchiesta. 24enne muore dopo il parto, 12 indagati a FirenzeCi sono 12 indagati dalla procura di Firenze, fra medici e altro personale specializzato dell'ospedale di Torregalli, per la morte di una 24enne, deceduta poche ore dopo aver partorito un bambino la s ... ansa.it Muore 24enne dopo il parto, indagati 12 sanitariPer la morte della giovane di 24 anni a poche ore dal parto, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sono dodici i sanitari ... gonews.it Poco dopo le 4,30 di stamattina incidente stradale in via Firenze a Campobasso. Un mini compattatore per la raccolta differenziata della carta si è ribaltato coinvolgendo nove auto parcheggiate lungo la strada. Sul posto i Vigili del fuoco, il 118 e la Polizia. Il co - facebook.com facebook Ragazzino di 17 anni annegato in piscina a Firenze. Chiesta la condanna per i due bagnini x.com