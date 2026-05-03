A Firenze, una donna di 24 anni è deceduta poche ore dopo aver dato alla luce un bambino all'ospedale di Torregalli. Il neonato sta bene ed è stato salvo. La notizia è stata comunicata oggi, tre giorni dopo l’evento, mentre è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. L’ospedale ha avviato le procedure di routine e collaborato con le autorità competenti.

FIRENZE – Una donna di 24 anni è morta a Firenze poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. E’ accaduto giovedì 30 aprile 2026 all’ospedale di Torregalli ma la notizia è stata resa nota oggi, 3 maggio. La procura ha avviato un’inchiesta. La donna subito dopo aver dato alla luce il bambino la donna avrebbe avuto una emorragia risolta in sala operatoria. E’ così sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia dove però in serata avrebbe avuto un altro malore, sempre di tipo emorragico. E’ scattata la procedura di emergenza, sono state fatte alcune trasfusioni, mentre si cercava di interrompere l’emorragia. danni provocati dall’emorragia sarebbero stati però troppo gravi e la donna è stata dichiarata morta.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Torregalli: muore 24enne dopo il parto. Salvo il bambino. Aperta inchiesta

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